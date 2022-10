Nemetria, 30 anni di “Etica ed economia”: “Il risparmio come difesa sociale”

Dibattito ad altissimo livello sul futuro del risparmio

La conferenza “Etica ed economia” di Nemetria è tornata in presenza e, per i suoi 30 anni, ha radunato all’Auditorium San Domenico di Foligno esponenti di caratura mondiale per parlare di “Tutela del risparmio come difesa sociale”. Un grande ritorno, dunque, per una conferenza nella quale sono intervenuti, negli anni, 12 Premi Nobel per l’Economia e quattro presidenti della Repubblica. Gli ospiti sono stati la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini per i saluti istituzionali. Quindi gli interventi coordinati da Angelo Maria Petroni, vicepresidente di Nemetria e professore ordinario all’Università La Sapienza di Roma. Introduzione del professor Paolo Savona, Presidente Consob e presidente Comitato Scientifico di Nemetria, quindi Luca Antonini, Giudice della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana; Alberto Reda, Generale di Brigata e Comandante Regionale Umbria; Giovanni Farese, Professore Associato di Storia dell’Economia all’Università Europea di Roma; Giovanna Dossena, CEO AVM Gestioni e Docente Ordinario di Economia Aziendale Università di Bergamo e conclusioni del professor Giuseppe De Rita, presidente del Censis e di Nemetria.

“Il fondamento etico del risparmio”

“Serve un fondamento etico del risparmio – ha detto il professor Savona – e oggi non siamo più in grado di proteggere i cittadini e i risparmiatori, con un welfare in crisi”. Il professor Antonini si è soffermato sull’articolo 47 della Costituzione, quello che si occupa di risparmio, una delle poche carte costituzionali a farlo. “È inserito perché il risparmio ha una funzione sociale – ha spiegato – e il costituente così la intendeva. Oggi lo è ancor di più perché il risparmio delle famiglie diventa ammortizzatore sociale, in una fase in cui il welfare state è in recessione”. Di tutela del risparmio ha parlato il generale Arena, ricordando i numeri delle operazioni della Guardia di finanza dell’Umbria in questo senso nel 2021: 139 soggetti segnalati per aggiotaggio, 36 milioni di euro sequestrati, 397 denunciati per reati bancari.