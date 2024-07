Nello Smmt le nuove granate da 155mm, a Baiano attesi nuovi posto di lavoro

Lo Stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto destinato a diventare tra i principali poli di produzione e assemblaggio di granate in Europa. Per la struttura spoletina si prospetta, a regime, un consistente incremento di unità lavorative, tra civili e militari, per il ruolo ad esso assegnato dall’Agenzia Industrie Difesa (AID) a seguito dell’accordo siglato con Leonardo per lo sviluppo congiunto e la produzione di granate da 155 mm destinate in via prioritaria (ma non esclusiva) alle Forze Armate italiane.

L’accordo siglato a Roma – che ha una durata di 18 mesi, ma che potrà essere rinnovabile – affida a Leonardo la design authority della munizione. Spetterà inoltre all’azienda la realizzazione, nei propri poligoni (anche all’estero) dei test di valutazione. Tra i compiti di Leonardo c’è ovviamente la formazione del personale delle Forze Armate all’uso delle nuove armi. La produzione e l’assemblaggio saranno invece affidate all’AID.

In vista dell’avvio della nuova produzione nei giorni scorsi lo Stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto è stato oggetto di sopralluoghi e visite istituzionali, a seguito dei quali sono iniziati gli interventi per adeguare le strutture che saranno interessate ed aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza.