Nell’auto vestiti contraffatti per 70mila euro, denunciato 60enne campano

Con la preziosa ed immediata collaborazione dei colleghi della locale Tenenza della Guardia di Finanza, i militari dell’Arma hanno accertato che il materiale rinvenuto risultava contraffatto e di dubbia provenienza. I vestiti e gli altri oggetti contraffatti sono tutti stati sottoposti a sequestro. Si è stimato che la merce sequestrata abbia un valore teorico di circa 70mila euro.

L’uomo, che non ha indicato la provenienza della merce che trasportava, è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Terni per i reati di “introduzione e commercio di prodotti con segni falsi in violazione delle norme che regolano la proprietà intellettuale” e di “ricettazione”. In compagnia della persona fermata vi erano anche altri due soggetti, sempre di origine campana, di 41 e 26 anni, che al termine delle operazioni sono stati proposti per l’emissione di un “foglio di via” dalla provincia di Terni.

(foto di repertorio)