Nell’auto un manganello telescopico, denunciato

Gli agenti della polizia stradale hanno fermato l'auto del 48enne straniero nel territorio di Marsciano

Nell’auto gli agenti gli hanno trovato un manganello telescopico. Lo stranieri, classe 1975, non ha spiegato a cosa gli servisse quell’arma e per questo è stato denunciato.

Gli agenti della polizia stradale di Perugia, distaccamento di Todi, lo hanno fermato lungo la strada provinciale 375, nel territorio di Marsciano. Dopo averlo identificato, gli agenti hanno effettuato un’ispezione del veicolo notando, all’interno della tasca dello sportello lato passeggero, un oggetto metallico che, da una verifica, è risultato essere un manganello telescopico di un metro di lunghezza.

Sentito in merito al possesso dell’oggetto, il 48enne non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile. Per questo motivo, dopo aver proceduto al sequestro dell’arma, gli operatori lo hanno deferito all’autorità giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.