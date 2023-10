Nell’armadio, con pistole giocattolo, anche una vera rubata: arrestato

In casa del 52enne gli agenti hanno anche trovato due pistole a gas senza tappo rosso e una balestra con frecce

Durante il controllo, oltre alla predetta arma, il personale della Squadra Mobile ha rinvenuto all’interno di Nell’armadio, insieme a due pistole a gas prive di tappo rosso, una pistola a salve, due archi, una balestra, 23 frecce e due munizioni a salve, gli agenti della polizia di Perugia hanno trovato anche un’arma vera, risultata rubata.

Per questo il 52enne, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura dove, al termine delle attività di rito, è stato tratto in arresto per il reato di ricettazione e detenzione illegale di armi.

Su disposizione del pubblico ministero è stato poi sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

La perquisizione era stata effettuata per verificare la legittima detenzione di armi da parte dell’uomo, gravato da precedenti di polizia per omicidio, rapina, detenzione illegale di armi e maltrattamenti in famiglia.