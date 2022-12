Nella Chiesa di Turrita di Montefalco il presepe che lancia un profondo messaggio di pace - Tuttoggi

Ingresso gratuito su prenotazione il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio

Anche quest’anno il Comitato zonale Anspi Assisi organizza il Concorso dei Presepi e a partecipare come sempre è la parrocchia di Turrita di Montefalco che nel 2021 ha vinto il primo premio con l’istallazione “Dalla Grotta il futuro del mondo”. Per questa edizione il Comitato ha assegnato il tema “Venite, Adoriamo il Principe della Pace”, con particolare attenzione alla pace negata e umiliata in tanti parti del mondo anche in nome della religione.

La pace è quindi al centro delle creazioni che partecipano al concorso 2022 e la parrocchia di Turrita di Montefalco ancora una volta messo in campo amore, passione e creatività realizzando una natività di grande impatto. Tra ramoscelli di ulivi e alloro spicca una pannello con raffigurati i volti di personaggio che si sono contraddistinti nel corso della storia per il loro coraggio, impegnandosi in prima persona per la pace anche a costo della vita.