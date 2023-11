Nella borsa oltre mezzo chilo di droga, arrestata dalla polizia

Sorpresa dagli agenti nel parco della Verbanella insieme ad altre persone che sono fuggite

Nella borsa aveva oltre mezzo chilo di droga la donna arrestata dalla polizia. Gli agenti l’hanno fermata durante un sopralluogo nel parco della Verbanella, mentre cercava di mettersi in fuga insieme ad altre persone.

Italiana di 33 anni, con precedenti di polizia e con a carico un provvedimento di divieto di ritorno a Perugia, nella borsa aveva hashish, per un peso complessivo di 515 grammi, del cellophane e un bilancino di precisione.

Accompagnata in Questura per le attività di rito, è stata tratta in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e deferita all’autorità giudiziaria per inottemperanza al provvedimento del Questore. Su disposizione del pubblico ministero, la donna è stata poi trattenuta nelle celle di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.