Nel weekend Città di Castello sarà capitale della canoa italiana

Il Tevere si trasforma in un campo di battaglia senza esclusione di colpi, in una gara dove abilità, forza fisica e destrezza degli atleti saranno le vere protagoniste. A Città di Castello è tutto pronto per l’edizione 2019 della discesa sul fiume Tevere con la “Coppa Italia Primavera”, il “Trofeo Maurizio Bianconi” e il “Trofeo Master”: le gare sono organizzate dal Canoa club Città di Castello, guidato da Sandro Paoloni, e si svolgeranno sabato 16 e domenica 17 marzo: un week end in cui sono attese in città oltre 500 persone fra atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori e amanti di questo sport.

Quest’anno l’evento sarà caratterizzato da una grande novità. La manifestazione, infatti, è diventata la selezione per uno dei raduni federali, che si terrà a Bassano del Grappa a giugno. Al centro delle osservazioni dei tecnici ci saranno gli atleti fino a 16 anni (categorie cadetti e ragazzi). Un nuovo obiettivo centrato per il Canoa Club tifernate e per questa manifestazione, una delle prime gare della stagione sportiva per i baby canoisti che, finalmente, scendono in acqua.

I partecipanti della “Coppa Primavera” partiranno sabato mattina proprio dallo specchio d’acqua antistante la sede del Canoa Club per concludere la gara all’altezza della confluenza del torrente Scatorbia, in località Rignaldello. L’inizio è per sabato con gli atleti dagli 9 ai 13 anni. Stesso percorso per i canoisti delle categorie ragazzi, junior, senior e master. La premiazione di questa prima giornata di gare sarà sabato sera, durante la classica conviviale.

Domenica mattina, alle 10, ci sarà la competizione “in linea”: una nuova emozionante sfida con un tragitto di circa 6 chilometri, dove gli atleti saranno divisi per categoria e specialità e scatteranno tutti insieme dallo stesso punto. Partenza dal ponte di Piosina e arrivo davanti alla sede del Canoa Club. Vincerà chi taglierà per primo il traguardo. La premiazione per le categorie giovanili sarà sempre domenica, nella sede del Canoa Club Città di Castello, mentre per le categorie adulti e i trofei, la manifestazione si svolgerà nella suggestiva Sala consiliare.

