Nel parcheggio sotterraneo di Piazza delle Tabacchine arrivano 24 posti auto gratuiti - Tuttoggi.info

Dal primo luglio sosta libera tutti i giorni dalle ore 8 alle 22

Nel centro storico di Città di Castello arrivano altri 24 posti auto in più, liberi e gratuiti. Da lunedì 1 luglio sarà possibile utilizzare gli stalli del Comune ospitati nel parcheggio sotterraneo di piazza delle Tabacchine.

Cittadini e turisti avranno a disposizione 23 posti auto ordinari e uno riservato alle persone con disabilità, che, nel rispetto del regolamento del condominio sorto nell’area ex Fat, saranno accessibili tutti i giorni dalle ore 8 alle 22.

L’ingresso e l’uscita avverranno da viale Leopoldo Franchetti, dal passaggio ricavato attraverso le mura urbiche nel parcheggio dei Frontoni (nella foto principale), che ospita già 132 spazi per la sosta gratuiti (di cui 4 per portatori di handicap).

“Rispondiamo con una soluzione ideale a una delle esigenze principali del centro storico, che è quella di disporre di spazi per la sosta – sottolinea il sindaco Luca Secondi – D’ora in poi chiunque abbia la necessità di parcheggiare nel cuore della città avrà una possibilità in più di farlo, in un luogo ottimale dal punto di vista della collocazione, prossimo a tutti i servizi e luoghi d’interesse della città, ma anche della comodità, visto che offre l’opportunità di parcheggiare al coperto”.

Piazza delle Tabacchine e il parcheggio sottostante sono stati realizzati con un finanziamento del Programma Urbano Complesso 2 per il contratto di quartiere Prato-Mattonata. L’intervento ha permesso di valorizzare i reperti archeologici di epoca romana, oggi conservati e messi in vetrina dal parco archeologico realizzato tra la piazza e via delle Santucce, mettendo a disposizione un’ampia area pubblica in superficie.