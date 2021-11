Nel parcheggio con arnesi da scasso, fermati dalla polizia

I due ragazzi avevano il kit per lo scasso: martello, cacciaviti, pinze, passamontagna | Uno trovato anche con la droga: denunciati

Due ragazzi sono stati fermati da una pattuglia della Squadra Volante, mentre si aggiravano tra le autovetture in sosta di un grosso parcheggio di Perugia. I due, alla vista della polizia, hanno provato a dileguarsi. Fermati dai poliziotti, avevano nell’auto tutta una serie di arnesi atti allo scasso: martello, cacciaviti, pinze di vario tipo, passamontagna che lasciava scoperti solo gli occhi. Materiale di cui non sapevano fornire alcuna giustificazione in merito al loro possesso.

Uno dei due veniva trovato anche in possesso di gr. 0,72 di marijuana per cui veniva segnalato quale assuntore all’ Ufficio Territoriale del Governo di Perugia.

Entrambi i giovani sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso.