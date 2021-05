Nel parcheggio con 10 dosi di cocaina, arrestato 30enne - Tuttoggi

Il giovane aveva la droga in auto, nei pantaloni e in un astuccio che ha gettato tra due vetture appena visti gli agenti

E’ stato arrestato dalla Polizia in un parcheggio di Città di Castello dopo essere stato sorpreso con 10 dosi di cocaina.

Il giovane, 30enne di origini albanesi, era all’interno di un’auto nell’area di sosta di viale Nazario Sauro (quella dove ha luogo il tradizionale mercato della frutta). Alla vista degli agenti si è subito agitato gettando tra due vetture un astuccio nero con all’interno la droga.

La Polizia ha subito controllato il sospetto, trovando nelle tasche dei suoi pantaloni due dosi e circa 1000 euro in banconote da 20 e 50. Ulteriori quantità sono poi state trovate anche dentro l’auto. Tutte le dosi, da un grammo l’una, erano pronte per essere immesse nel mercato dello spaccio.

A seguito dell’udienza direttissima, oggi (10 maggio) è stato convalidato l’arresto per il 30enne e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma giornaliero, in attesa di un’ulteriore udienza per l’applicazione della condanna.