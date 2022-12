Nel 2021 dagli ausiliari oltre 9mila multe, ecco quanto hanno fruttato alla Sipa

In base alla convenzione con il Comune la società riceve 12,5 euro fino a 33mila multe e 7,5 euro per quelle successive

Novemila multe nel 2021. Anzi, per la precisione, sono 9.015 le sanzioni accertate dagli ausiliari del traffico della Sipa. Come ha ricordato il consigliere Fabrizio Croce (IPP), che su questo tema ha presentato un’interrogazione, la convenzione stipulata tra Comune di Perugia e l’azienda nel 2007 prevede l’erogazione annuale di un compenso, calcolato in due scaglioni (rispettivamente di euro 12.50 sotto e di euro 7.50 sopra le 33.000 contravvenzioni riscontrate nell’anno solare) per ogni multa effettuata dagli ausiliari del traffico in capo alla società.

Per le 9.015 multe effettuate dagli ausiliari della Sipa il Comune ha messo a bilancio 236.346 euro. Come ha spiegato l’assessore Merli, il dato che il Comune ha comunicato al Ministero per il trasferimento a Sipa (250mila euro) è quello inserito nel bilancio di previsione. le multe accertate e riscosse sono poi risultate pari a 126mila euro. La differenza sarà posta in compensazione nell’esercizio 2022 con Sipa / Saba.