Nato per l’acqua, a Spoleto il campione paralimpico Federico Morlacchi

Dopo il successo del primo incontro con il poeta e scrittore per bambini Bruno Tognolini, tornano la prossima settimana gli appuntamenti del progetto “Leggere fra me e te per un ‘noi‘ che va oltre i campanili”. Mercoledì 2 ottobre alle ore 11.30, presso l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Giovanni Spagna”, è in programma la presentazione del libro “Nato per l’acqua” di Federico Morlacchi, campione di nuoto di paralimpico che racconterà agli studenti la sua esperienza di atleta e della sua vita.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Biblioteca comunale “G. Carducci”, insieme alla dirigente scolastica dell’Istituto Istruzione Secondaria Tecnico Professionale Raffella Giovannetti e al Prof. Mauro Scarabottini, referente per l’Istituto dell’indirizzo formativo sportivo. All’incontro sarà presente anche l’Associazione Peter Pan Onlus.

Il progetto “Leggere fra me e te per un ‘noi‘ che va oltre i campanili” è un progetto di rete tra i Comuni di Bastia Umbra, Corciano, Gualdo Tadino, Gubbio, Spoleto e Todi, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL) nell’ambito del Bando “Città che legge 2018” in quanto risultato tra le migliori cinque proposte presentate dai Comuni italiani in possesso della qualifica di “Città che legge” nella sezione riservata a quelli con popolazione compresa tra i 15.001 e i 50.000 abitanti.

