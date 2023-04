"Nati per leggere", incontro su manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro - Tuttoggi.info

L’appuntamento si terrà giovedì 27 aprile alle ore 17.00. Tornano gli appuntamenti mensili di promozione della lettura precoce in famiglia

Tornano gli appuntamenti mensili di promozione della lettura precoce in famiglia previsti dal progetto “Dal Consultorio familiare alla Biblioteca: Nascere e Crescere…Leggendo!”, realizzato dalla biblioteca comunale Carducci e dal Consultorio familiare di Spoleto ed inserito nel programma Nati per Leggere.

Insieme agli incontri mensili per le donne in gravidanza che frequentano il corso di accompagnamento alla nascita CAN (Biblioteca comunale) e a quelli rivolti alle mamme e ai neonati che frequentano il corso del massaggio del bambino AIMI (Consultorio familiare), è previsto un appuntamento rivolto alle famiglie che si terrà giovedì 27 aprile alle ore 17.00 presso la Biblioteca comunale di Spoleto a Palazzo Mauri.

L’incontro dal titolo “Lezione informativa su manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro“, a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana, permette di ottenere informazioni sulle procedure da adottare in caso di emergenza, di affrontare l’aspetto della prevenzione e di ricevere informazioni utili per il sonno sicuro dei più piccoli.

All’incontro interverranno Danilo Chiodetti, assessore per la valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio (Saluti istituzionali), Miranda Trabalza, presidente del Comitato della Croce Rossa di Spoleto (Discorso di apertura), Istruttori CRI di manovre salvavita pediatriche del Comitato della Croce Rossa di Spoleto (Dimostrazione teorico-pratica)

Il Comune di Spoleto e il Distretto Sanitario di Spoleto USL Umbria 2 sono tra i sottoscrittori del Patto locale per la lettura 2021-2024 della Zona Sociale n. 9.

Tra le principali finalità del Patto locale per la lettura c’è la promozione della lettura precoce in famiglia, in quanto favorisce lo sviluppo cognitivo del bambino e rafforza la relazione genitore-figlio.

