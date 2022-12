Natale polemico per il sindaco Sisti, Alleanza Civica invia una nota sui "Fondi infondati" - Tuttoggi

Abbiamo letto la pubblicazione da parte del Comune dei 7 milioni di euro presi con le ultime ripartizioni dei fondi del sisma “Rigenerazione 2” e opere pubbliche. Ne siamo davvero contenti, e ribadiamo ancora una volta che quelli arrivano grazie alla scelta dell’amministrazione Cardarelli e alla caparbietà con cui cercò e le riuscì di entrare nel cosiddetto “cratere del sisma”, risorse molto importanti per la città.

Ci aspettavamo questi soldi, questo importo, così come ci aspettavamo i 45 milioni di euro annunciati e sbandierati dal Sindaco Sisti e di cui, difatti, ne arrivano adesso una minima parte.

In più di un’occasione abbiamo apertamente contestato questi numeri esagerati, e le azioni che ne sarebbero dovute seguire, contenuti nelle linee di mandato e nel DUP, da noi confutati proprio in occasione delle discussioni di questi due documenti.

Il Sindaco, però, piccato dalle nostre contestazioni, a suo tempo ci rispose: “Io faccio un mestiere che da trent’anni mi sono occupato di sviluppo di questo territorio, non solo sulle aziende agricole, agroalimentari, ambientali, ho costruito molti progetti integrati, interterritoriali, non solo qui a Spoleto, ma in Umbria, in Italia, quindi su questo devo dire che lezioni di questo tipo, sulla conoscenza dei fondi comunitari e dei fondi strutturali e di quello che c’è da sapere e come funzionano, beh, mi sembrano abbastanza paradossali… o mi sono rincoglionito? Perché potrebbe capitare, uno ad una certa età… Però, la guida su questo e su quello che sarà, è stata la riorganizzazione della macchina amministrativa”.

Queste sono state le testuali parole pronunciate dal Sindaco Sisti durante un consiglio comunale, con le quali ha autocelebrato la sua trentennale esperienza in merito alla realizzazione di importanti progetti per lo sviluppo del territorio, elogiato la sua conoscenza dei fondi ed esaltato la capacità di organizzare la macchina comunale: tutte competenze che gli consentono, con grande umiltà, di non accettare lezioni da chicchessia.

E così, forte di queste competenze trentennali ostentate con tanta modestia, ci ha raccontato dei 15 milioni di euro che sarebbero arrivati dai fondi sisma “Rigenerazione 2” e poi ha addirittura parlato di una favolosa “Ordinanza Spoleto”, lasciando presagire un finanziamento colossale di 30 milioni di euro e forse anche di più!

Dunque, cotanta perizia generosamente messa a disposizione della città, chissà quali frutti e risultati avrà portato agli Spoletini baciati dalla fortuna di una tale capacità e abilità! Bè… Insomma… In effetti… Ad oggi, i frutti sono decisamente un po’ pochini:

– Spoleto non ha preso un euro dai fondi complementari 2021 per gli impianti sportivi

– Spoleto non ha presentato alcuna domanda per accedere ai fondi del PNRR, anche questi destinati agli impianti sportivi

– Il Comune ha partecipato al Bando Sport e Periferie 2022 con un progetto per l’impianto di atletica leggera, è vero. Peccato però lo abbia fatto a ridosso della scadenza e, trattandosi di un bando a sportello, dove vige la regola del “chi prima aderisce meglio incassa fino a esaurimento fondi”, le possibilità di ottenere il contributo sono davvero poche!

– Non ha presentato alcun progetto al bando per la Rigenerazione Urbana previsto dalla Legge di Bilancio 2022 scaduto ad ottobre

– Il progetto su Monte Martano, per attingere ai fondi del PNRR destinati al rilancio dei borghi, non è stato ammesso alla valutazione finale

– Dei 15/20 milioni previsti dai fondi “Rigenerazione 2” che Sisti aveva annunciato e dato per certi, ne sono arrivati solo 6, come, d’altro canto, avevamo fatto presente durante le discussioni in Consiglio comunale.

– Della favolosa “Ordinanza Spoleto”, non c’è traccia

– Nell’ultima ripartizione della struttura del Commissario sisma per le opere pubbliche, abbiamo ottenuto poco più di 1 milione di euro.

A questo punto, o Sisti è un incompreso mago dei bandi e dei finanziamenti o la sua è solo aria fritta!

Ma davvero possiamo continuare così? Davvero possiamo permetterci il lusso di tante bugie? Forse, molto più semplicemente, a più di un anno dal suo insediamento, il Sindaco mostra tutto il peso dell’età. Ne prendiamo atto.