Natale al centro “Fratelli tutti” per gli ospiti della Caritas

Domenica 25 dicembre nella struttura di viale Ancona si terrà un pranzo che vedrà presenti le famiglie insieme a monsignor Domenico Sorrentino

Natale al Centro pastorale “Fratelli tutti” per le tante famiglie accolte dalla Caritas diocesana di Foligno. Domani, domenica 25 dicembre, si terrà infatti un pranzo organizzato dall’Ufficio pastorale della Diocesi, guidato da Mauro Masciotti, insieme alla Fondazione dell’Arca del Mediterraneo ETS, presieduta da Daniela Mannaioli.

Pranzo con gli ospiti della Caritas

Un’occasione per le tante famiglie ospitate nelle strutture d’accoglienza e per quelle che quotidianamente frequentano la mensa del Centro della carità di piazza San Giacomo per ritrovarsi e condividere, tutti insieme, un momento di rinascita come quello segnato dal Santo Natale. Un’iniziativa che – così come avvenuto in passato – ha come obiettivo, ancora di più in momenti come questo, quello di stare al fianco delle fasce più deboli della comunità ma anche a chi è solo e che può così trovare nell’abbraccio della Caritas e della Fondazione Arca del Mediterraneo quell’abbraccio per vivere un Natale più sereno.