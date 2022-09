Natale di Terni e San Valentino, torna "Terni Luci d'Artista" | 200mila euro di investimento - Tuttoggi

Natale di Terni e San Valnetino, Terni si prepara a vivere i due eventi festivi con "Terni Luci d'Artista". Finanziamento da 200mila euro

Con una delibera della Giunta comunale, su proposta dell’assessore Stefano Fatale, è stato approvato il progetto “Terni Luci d’Artista da Natale a San Valentino 2023”, per un importo pari a 160mila euro e il progetto opzionale/complementare per ulteriori 40mila euro.

Con la delibera di oggi, 29 settembre, viene finanziata la prima parte, per 160mila euro, in attesa del perfezionamento della procedura ministeriale per la concessione del contributo ulteriore di 40mila euro.

Luci d’artista, finanziamento da 160mila euro

Il finanziamento della prima parte del progetto è composto da 100mila euro come contributo dalla Fondazione Carit, 20mila dal bilancio comunale e 40mila dai proventi per la gestione della Cascata delle Marmore, in attesa degli altri 40mila euro come contributo del Ministero del Turismo tramite la Regione Umbria.

Il progetto si divide in due parti: Luci d’Artista Natalizie, Natale di Terni, Luci, Acqua e Magia 2022 (dal 25 novembre al 7 gennaio); Luci d’Artista Romantiche per San Valentino di Terni (dal 7 gennaio al 28 febbraio).