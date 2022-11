Natale a Todi, cartellone con 50 eventi "formato famiglia" - Tuttoggi

Dal 1 dicembre all'8 gennaio, in tutti i giorni festivi e prefestivi, la sosta a Porta Orvietana sarà gratuita e senza limiti di tempo

Il cartellone delle iniziative programmate per Natale nella città di Todi, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le associazioni cittadine, vede in calendario, dai primi di dicembre all’8 gennaio, oltre cinquanta appuntamenti che animeranno, pressoché ogni giorno, i principali luoghi di ritrovo del centro storico. “Si tratta di un’offerta ampia e variegata – sottolinea l’assessore alla cultura Alessia Marta – che ha come target di riferimento, vista la particolare ricorrenza, la famiglia, con eventi rivolti a bambini e genitori”.

All’interno del programma presentazione di libri, laboratori creativi, spettacoli teatrali, convegni, mercatini, concerti, eventi cinematografici, esposizioni e una grande mostra, quella dedicata al maestro Giancarlo Biagini. Dall’8 dicembre all’8 gennaio, la Sala delle Pietre dei Palazzi Comunali, ospiterà infatti una retrospettiva con oltre 100 quadri, oltre a ceramiche e sculture, del pittore che in sessant’anni di ininterrotta attività artistica ha divulgato l’immagine della città nelle elaborazioni figurative dettate dalla sua immaginazione creativa.