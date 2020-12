Natale a Terni, "operazione speciale" per Polizia e Vigili del fuoco - Tuttoggi

Natale a Terni, doni e sorrisi per i bambini dell'ospedale ma non solo. Polizia e Vigili del Fuoco uniti per un'operazione speciale

La magia del Natale non si ferma con la pandemia: Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e personale sanitario recheranno le fiabe natalizie di Stefano de Majo.



Fiabe dai “Racconti del Ciocco”

Uno spettacolo itinerante di fiabe, tratte dai “Racconti del Ciocco” e narrate dallo stesso autore e attore ternano attraverso le finestre di ospedale, centro geriatrico e abitazioni private.

Il narratore su autoscala Vigili del Fuoco

Per mantenere il distanziamento, il narratore si avvarrà dell’autoscala dei pompieri scortata dalle Volanti della Questura di Terni, come appare nell’originale locandina artistica eseguita per l’occasione da Mario Napoletti e Gladys de la Raba, il cui abito da narratore indossato dall’attore, per l’occasione è stato confezionato dal laboratorio di sartoria dell’Ipsia di Terni.

“Operazione speciale”

Gli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine e del Pronto Intervento, da sempre abituati a fronteggiare le emergenze sul territorio, compiranno un’operazione speciale in questo triste Natale di pandemia, attraverso le fiabe, accendendo sorrisi dalle finestre e invitando a rispettare il distanziamento per ritornare presto tutti insieme nella fiaba reale della vita normale.

Magia del Natale

La mattina di Natale, al richiamo della zampogna suonata come una sirena da Marco Baccarelli, polistrumentista e ricercatore delle antiche tradizioni orali del nostro territorio, i mezzi della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco affiancheranno le ambulanze ed entreranno nel piazzale dell’ospedale di Terni.

Sorrisi e doni in Pediatria

Si posizioneranno dapprima nel piazzale sottostante il reparto pediatria per portare doni e sorrisi e raccontando una prima fiaba, interpretata dall’attore per poi spostarsi nel piazzale opposto e utilizzando l’autoscala il cantore del Natale salirà in alto in modo da esser visto e ascoltato dai vari reparti in tutti i 6 piani.

Anche Manuel Trotti sulla scala

Al suo fianco in cima alla scala, l’attore avrà un particolare musicista, un pompiere in divisa, Manuel Trotti, eccellente sassofonista diplomato al conservatorio Morlacchi di Perugia con esperienze sia nella banda nazionale dei Vigili del fuoco che in diverse formazioni jazz con esperienze internazionali, il quale invece che spegnere incendi accompagnerà col suo sassofono le fiabe di Stefano de Majo accendendo sorrisi di grandi e bambini alle finestre.

Solidarietà anche ad Andrea

Dopo l’ospedale la squadra speciale di Pronto Intervento del Natale, si sposterà presso l’abitazione del piccolo Andrea, il bambino di 8 anni affetto da una rara malattia, solo 20 casi al mondo, che non gli permette di alzarsi dal letto e deve essere assistito ogni due ore anche di notte dai genitori rimasti senza assistenza.

Un racconto speciale

La scala questa volta porterà il duo narratore e pompiere di fronte alla finestra di Andrea con un inedito racconto personalizzato che andrà ad arricchire i già nutriti Racconti del Ciocco. Dopo la sosta presso la finestra di Andrea, la squadra di poliziotti e vigili del fuoco attraverseranno le vie cittadine per recarsi sino al Centro Geriatrico di Colle Rolletta a far visita alle finestre degli anziani affetti da Covid, perché soprattutto a Natale, come dice il narratore, “Le fiabe non sono solo per i bambini e la nostra forza è nei vostri sorrisi”.