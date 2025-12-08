 Natale a Orvieto, il messaggio di pace firmato da Susanna Tamaro | Foto - Tuttoggi.info
Natale a Orvieto, il messaggio di pace firmato da Susanna Tamaro | Foto

Natale a Orvieto, il messaggio di pace firmato da Susanna Tamaro | Foto

La frase di Susanna Tamaro campeggia sul videomapping in Piazza della Repubblica. In Piazza Duomo illuminato il Grande Albero, luci anche nel Pozzo di San Patrizio
Lun, 08/12/2025 - 11:08

La pace è la strada che devi percorrere nel tuo cuore per incontrare quel fuoco che sempre arde e ti parla di amore“. Parte dal Natale di Orvieto un messaggio di pace per i bambini di tutto il Mondo. Lo firma la scrittrice Susanna Tamaro che ha regalato alla città un suo pensiero che dal 6 dicembre e per tutte le festività accompagnerà le proiezioni luminose sui palazzi di Piazza della Repubblica quest’anno disegnate dalle bambine e dai bambini delle scuole primarie. 

La frase di Susanna Tamaro campeggia sulla facciata della chiesa di Sant’Andrea e apre la lunga sequenza dei circa 400 disegni dei piccoli studenti che quest’anno arricchiscono il videomapping sulla Torre di Sant’Andrea, sul Palazzo comunale e sul Palazzo dell’Istituto Piccolomini-Febei realizzato da Play Marche e curato da Michele Spagnuolo e dall’artista genovese Davide Sinapsi. 

Sabato in Piazza della Repubblica si è assistito all’illuminazione dei “Palazzi Magici”, che circondano in una suggestiva atmosfera il mercatino di Natale e la pista di ghiaccio, cui è seguita l’accensione del Grande Albero di Natale in Piazza Duomo, dell’Albero di Luci nel Pozzo di San Patrizio e della Stella cometa in Piazza del Popolo, installazioni che abbelliranno la città fino al 6 gennaio. 

Ringrazio di cuore Susanna Tamaro – afferma il sindaco Roberta Tardani – per aver accolto il nostro invito e per questo significativo dono che ha voluto fare alla nostra città. Le sue parole, semplici e profonde, accompagneranno il Natale di Orvieto con un messaggio universale di pace, senza paletti e distinzioni, che parla a grandi e piccoli. È un pensiero che valorizza e impreziosisce il lavoro dei bambini delle nostre scuole a cui rinnovo il ringraziamento per aver colorato la città in questi giorni di festa con la loro fantasia e creatività“.

Il videomapping dei “Palazzi Magici” è stato realizzato grazie al contributo della Cassa di Risparmio di Orvieto-Gruppo Medio Credito Centrale, Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Ceprini Costruzioni e IPC-Impresa Petrangeli Costruzioni. “A Natale regalati Orvieto” è coordinato e promosso dal Comune di Orvieto con la collaborazione di enti e associazioni cittadine e gode del sostegno del Ministero del Turismo e della Regione Umbria nell’ambito del progetto “Natale in Umbria”, e del Gal Trasimeno Orvietano.

