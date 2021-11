Natale a Orvieto, 45 giorni di appuntamenti - Tuttoggi

Presentato il ricco programma di eventi di Natale e Fine Anno a partire dal 26 novembre 2021 al 9 gennaio 2022

Dal 26 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 la quinta edizione di “A Natale regalati Orvieto”, propone un ricco programma di iniziative ed eventi per grandi e piccoli dove storia, arte, cultura, enogastronomia e molto altro si intrecciano per confezionare il più bel dono da mettere sotto l’albero: l’esperienza autentica di Orvieto.Tra le attrazioni da non perdere l’Albero di luce nel Pozzo di San Patrizio e la grande stella luminosa in piazza Duomo. E poi le illuminazioni artistiche sui palazzi del centro storico e sulla Torre del Moro, la magia dei presepi nel quartiere medievale, l’incredibile storia del “Bambin Gesù delle Mani” di Pinturicchio in mostra al museo “Claudio Faina”, il mercatino di Natale in piazza della Repubblica e la pista del ghiaccio in piazzale Frustalupi, parcheggi gratis dal 9 al 24 dicembre per lo shopping nel centro storico. Infine, dal 29 dicembre al 2 gennaio, il grande appuntamento internazionale con la musica di Umbria Jazz Winter per brindare al nuovo anno.

La presentazione

A Natale regalati Orvieto è stato presentato questa mattina in Comune dal Sindaco e Assessore alla Cultura e Turismo, Roberta Tardani che ha ringraziato, per la collaborazione alla realizzazione del progetto, il Consigliere Comunale con delega agli eventi, Gionni Moscetti impossibilitato a partecipare alla conferenza stampa.“Lo scorso anno – ha detto il Sindaco – le immagini del Natale di Orvieto hanno fatto il giro d’Italia ma le limitazioni dell’emergenza sanitaria non ci hanno consentito di ospitare turisti e visitatori. Oggi, nel pieno rispetto delle norme anticontagio, siamo pronti ad accoglierli con un ricco programma pensato anche per i nostri cittadini, articolato su 45 giorni, che mette insieme gli appuntamenti tradizionali del Natale con tutte le iniziative organizzate in città. Un grande lavoro di regia e coordinamento da parte degli uffici comunali per confezionare nella maniera migliore quel dono meraviglioso che noi abbiamo la fortuna di avere sotto gli occhi tutto l’anno e che vogliamo condividere con il Mondo: Orvieto”.

“Il programma di ‘A Natale regalati Orvieto’ – ha aggiunto – sarà accompagnato da una campagna di comunicazione e di digital marketing indirizzata nel Centro Italia e in particolare nell’area metropolitana di Roma. Oggi presentiamo anche il video, realizzato da Promovideo con il contributo del Gal Trasimeno-Orvietano, che lancerà le iniziative natalizie ma farà anche da teaser per la promozione del prossimo anno incentrata in particolare sugli eventi. Il claim è sempre ‘Orvieto città viva esperienza autentica’ e dopo il video emozionale della campagna post lockdown ora mettiamo l’accento sulla vitalità della nostra città, sulla capacità e la versatilità dei suoi spazi più belli nel fare da cornice ad eventi e manifestazioni indimenticabili. Un mashup delle immagini degli appuntamenti della tradizione, dei concerti estivi, delle manifestazioni natalizie in una città da guardare, da sentire, da vivere, da ricordare. Un progetto in linea con le strategie individuate dal piano di marketing territoriale e con l’intervento Orvieto Always on con cui vogliamo promuovere la città anche attraverso gli eventi”.