Nascondeva droga e spacciava in un bar di Terni, arrestato - Tuttoggi.info

L'uomo aveva scelto il bagno di un bar come luogo strategico per nascondere la droga e evitarne il sequestro in caso di controlli

Un bar di Terni era la base della sua attività di spaccio: nel bagno del locale nascondeva lo stupefacente che poi vendeva tranquillamente nonostante avesse una misura cautelare proprio per reati analoghi. L’uomo, un 30enne albanese, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Terni.

L’operazione nasce da una costante e fattiva collaborazione tra cittadini ed istituzioni, ed in particolare dalla segnalazione della presenza di uno spacciatore che svolgeva la sua fiorente attività illecita all’interno di un bar in città.

Dopo un prolungato servizio di osservazione i militari sono intervenuti ed hanno arrestato in flagranza il giovane mentre cedeva una dose di stupefacente a un cliente. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per attività legate allo spaccio, aveva scelto il bagno di un bar come luogo strategico per nascondere la droga e evitarne il sequestro in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine. Tuttavia, grazie a una serie di pedinamenti e attenta osservazione da parte dei Carabinieri, la sua attività illecita è stata scoperta.

Il modus operandi del sospettato consisteva nel ricevere ordini dai clienti interessati alle sostanze stupefacenti e recarsi nel bagno del bar per prelevare la dose da spacciare nascosta nel sotto lavandino e ben occultata. La sua scaltrezza, tuttavia, non è riuscita a ingannare i carabinieri, che lo hanno colto in flagrante proprio mentre cedeva la droga al cliente in attesa fuori dal bar. Ulteriori indagini hanno rivelato che l’uomo era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, a seguito di un precedente arresto avvenuto nel mese di marzo per un analogo reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arrestato è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente e, su disposizione del magistrato, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini al fine di contrastare le attività illecite sul territorio.