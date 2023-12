Nascondeva 100 grammi di cocaina negli slip, arrestato 39enne - Tuttoggi.info

Il blocco di cocaina era nascosto nelle mutande del giovane automobilista, avrebbe fruttato circa 18mila euro

Viaggiava con circa 100 grammi di cocaina nascosti negli slip il 39enne italiano fermato dai carabinieri di Campello durante un controllo italiano e poi arrestato. Il giovane era alla guida della sua auto, quando è stato sottoposto ad un controllo dei carabinieri della Compagnia di Spoleto.

È stato lui stesso, durante un controllo, a tirar fuori dagli slip lo stupefacente: un blocco unico di cocaina per un peso di circa un etto. Con sé aveva anche 400 euro in contanti. I militari hanno quindi provveduto a perquisire pure la sua abitazione: qui sono stati trovati circa 2.300 euro ritenuti provento di spaccio, oltre ad un bilancino di precisione ed a materiale per il confezionamento della droga. Stupefacente che – secondo le stime – una volta venduta avrebbe fruttato circa 18mila euro.

Il 39enne è stato portato in caserma per gli accertamenti del caso e successivamente, su disposizione dell’autorità giudiziaria, tradotto in carcere. Dopo la convalida dell’arresto, per il giovane è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

L’operazione è dunque un altro colpo inferto dalla Compagnia carabinieri di Spoleto, guidata dal capitano Teresa Messore, alla lotta allo spaccio in città. Un fenomeno contro cui è grande l’impegno dei militari dell’Arma, con particolare attenzione a giovani e giovanissimi. Proprio con questo obiettivo i carabinieri portano avanti incontri sulla legalità nelle scuole, facendo squadra con i dirigenti scolastici ed i docenti.