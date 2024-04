Nasconde mezzo kg di droga in frigo, arrestato dai carabinieri

Il 28enne sorpreso a spacciare in centro a Marsciano, ma nell'abitazione aveva altro hashish nel nascondiglio scoperto dai militari

La droga – mezzo kg di hashish suddiviso in due panetti e bustine con le dosi già confezionate – era nascosta nel frigorifero di casa.

I carabinieri della Compagnia di Todi, che avevano arrestato il 28enne nel centro di Marsciano mentre stava spacciando droga, hanno trovato il resto dello stupefacente nella successiva perquisizione domiciliare. Il ragazzo non ha svelato dove fosse la droga, ma i militari l’hanno trovata nel frigo.

Trovato anche il bilancino di precisione ed il materiale usato per confezionare lo dosi. Nonostante il fantasioso stratagemma adottato, il 28enne è stato tratto in arresto e portato in carcere. La droga è stata sequestrata, così come i 450 euro in contanti che il giovane aveva con sé.