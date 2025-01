Nasce movimento PPI (Pensiero Popolare Italiano), referenti in Umbria 3 medici e 1 generale - Tuttoggi.info

Si instaura anche in Umbria il nuovo movimento politico Pensiero Popolare Italiano (PPI), fondato come associazione nell’estate del 2023 e presentato ufficialmente alla fine dello scorso mese di novembre a Roma dal segretario nazionale Fabio Desideri e dal vice Giuseppe Moscogiuri.

“Ispirati dai valori e dalla tradizione politica del Partito popolare di don Luigi Sturzo vogliamo creare un Paese che possa dare prospettive e futuro soprattutto ai giovani” ha evidenziato Desideri “e per questo abbiamo una partecipazione di professionisti che mai la politica è riuscita a mettere insieme”.

Tra i punti principali del manifesto politico “una vera sanità di prossimità, il rilancio dell’Italia in Europa, la lotta alle disuguaglianze, la valorizzazione delle riserse ambientali e culturali e il rafforzamento della partecipazione democratica”.

Per Moscogiuri è inderogabile “migliorare l’accesso alla finanza e al jnow how delle imprese italiane affinché il lavoro recuperi valore e si possa utilizzare tale ricchezza a beneficio di tutti”.

Movimento PPI, 3 medici e 1 generale per l’Umbria

Anche in Umbria il neo PPI di Desideri si sta costituendo e già sono stati affidati i primi incarichi, quasi tutti al femminile e con esperienze nel settore sanitario. Coordinatore regionale è la dottoressa Dina Helou (nella foto in home page tratta da facebook), vice coordinatore la dottoressa Carla Vagliasindi mentre per il Comune di Perugia la dottoressa Valentina Cicioni. Tutte e tre componenti del Dipartimento Salute e Sanità pubblica del Partito.

Benigno Riso, in una foto di repertorio

Per quanto riguarda la provincia di Terni spicca il nome del generale Benigno Riso, già ufficiale del Corpo degli ingegneri con importanti incarichi svolti presso il Segretario generale della difesa, che presiede il Dipartimento Difesa e Forze di polizia del PPI.

Benigno Riso è molto conosciuto per aver comandanto il Polo Mantenimento Armi leggere (l’ex Fabbrica d’Armi)

PPI, una Fondazione per la famiglia, proposta di iniziativa popolare

Tra le prime attività che il movimento PPI si propone c’è quella di una legge di iniziativa popolare per la realizzazione della Fondazione per la Famiglia.

“Nel 2024 il numero delle nascite è sceso sotto le 380 mila unità, meno della metà rispetto agli anni ’60, mantenendo così le cose entro il 2050 la popolazione italiana sarà inferiore ai 50 milioni, tornando ai livelli degli anni ’30. Un quadro allarmante non per la politica italiana e i media da essa dipendenti. Con questa Fondazione, che pensiamo di costituire quale ente di diritto privato posto sotto il controllo della Corte dei Conti, intendiamo tutelare la natalità ed aiutare le famiglie in difficoltà, con misure di sostegno diretto e misure di sostegno fiscale, a fondo perduto, derivanti da risorse messe a disposizione della Fondazione, tramite donazioni da parte di Banche, Aziende e Privati, che potranno essere completamente detratte dai redditi delle stesse ed anche essere devolute – come anche il 5 per mille sul reddito delle persone fisiche. Chiederemo – ad almeno 50.000 donne ed uomini italiani – di sottoscriverla nelle piazze italiane, per poi depositarla in Parlamento e chiedere di discuterla ed approvarla” conclude la nota da Roma.