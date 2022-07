Nasce il Terni Football Club, una nuova società sportiva dilettantistica - Tuttoggi

Divertimento, disciplina, sacrificio, educazione, moralità e spirito di gruppo sono i capisaldi di questa nuova società.

Un rimando alle origini del calcio ternano

Terni Football Club è un rimando alle origini del calcio in città. Nel 1920 la prima squadra a scendere in campo al Foro Boario con la maglia rossoverde a strisce verticali fu proprio la Terni Football Club. Un nome storico, dunque, abbinato ai colori della nostra città. Infatti, anche questa nuova versione del Terni Football Club vestirà il rossoverde. Nome nuovo, colori sociali tradizionali e un logo che rimanda alla storia del territorio; al centro il drago, da sempre elemento distintivo di una comunità forte, determinata e vincente.

Santini: “Da oggi iniziamo a scrivere una nuova storia del calcio dilettantistico in città”

“Da oggi iniziamo a scrivere una nuova pagina della storia del calcio dilettantistico in città e in Umbria“, afferma il presidente del Terni Football Club, Maurizio Santini. “La Federazione ha dato il via libera definitivo per l’utilizzo del nuovo logo, dei nuovi colori sociali e del nuovo nome. Siamo onorati di poter vestire i colori rossoverdi che accomunano da sempre tutti noi”. “Siamo estremamente grati ad Adidas, poi, per aver creato una maglia esclusiva, che renderà ancora più orgogliosi i ragazzi che la indosseranno”.

Intanto, presso l’impianto di via Vulcano, che continuerà ad ospitare le partite casalinghe della nuova squadra rossoverde, si è svolto il primo Inter Summer Camp. Per due settimane 120 bambini si sono allenati e divertiti sotto gli occhi dei tecnici del settore giovanile.