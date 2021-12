"Narnia Natalis", sta per partire il Natale di Narni - Tuttoggi

"Narnia Natalis": una serie di iniziative per i narnesi e i turisti in occasione del Natale 2021; l'8 dicembre mercato dell'artigianato in Piazza dei Priori.



“Narnia Natalis”: sarà inaugurato l’8 dicembre 2021 il programma di eventi natalizi promosso dal Comune di Narni, in collaborazione con enti e associazioni del territorio.

Oltre alle luminarie realizzate con il contributo della Fondazione Carit, infatti, sarà allestito, in Piazza dei Priori, il mercatino dell’artigianato.

Sabato prossimo presentazione di due affreschi nella chiesa di San Francesco

Sabato 11 dicembre alle 16.00, poi, nella chiesa di San Francesco avrà luogo la presentazione di due affreschi; alle 21.00, al teatro Manini, “Due chiacchiere con Francesco Montanari”, attore e condirettore artistico del Manini.

Il 12 e il 19 dicembre alla scoperta delle Natività

Fra gli appuntamenti principali anche i trekking dei presepi. Il 12 e il 19 dicembre, quindi, due viaggi itineranti alla scoperta delle Natività allestite nella chiesa di San Francesco, in via XX Settembre, in piazza Pozzo della Comunità, a vicolo Belvedere, in via della Vite e in via del Fico.

Pegoraro in concerto all’auditorium Bortolotti

Numerosi persino gli appuntamenti concertistici. Tra questi il concerto della pianista Cristiana Pegoraro e della Filarmonica Città di Roma, il 29 dicembre alle 20.30 presso l’auditorium Bortolotti di Narni, con la direzione di Lorenzo Porzio, il concerto di Capodanno al Manini e il concerto Gospel.

Un programma studiato ad hoc, insomma, per tutte le età e per tutti i gusti. Un programma dedicato alla comunità narnese e ai turisti. Grande attenzione pure per i bambini, che potranno visitare il villaggio di Babbo Natale, a Narni Scalo, il presepe e l’albero di Natale al santuario della Madonna del Ponte, il mercatino del progetto “Con le mani e con il cuore”.