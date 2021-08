Narni Scalo, incidente mortale: pedone travolto | Polizia locale al lavoro

Mattinata di sangue sulle strade di Narni. Incidente in via Tuderte

Mattinata di sangue sulle strade di Narni. Un pedone che stava attraversando la strada, in via Tuderte, ha perso la vita. Mortale l’impatto con l’auto che sopraggiungeva e che non si sarebbe accorta dell’uomo.

Inutili i tentativi per salvarlo

Sul posto il 118, che ha fatto di tutto per salvarlo. Inutili però tutti i tentativi. Ora la polizia locale di Narni sta gestendo la viabilità e si sta muovendo per ricostruire la dinamica dell’incidente.