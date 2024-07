Narni, nessun nuovo biodigestore: negativo l'esito della Conferenza dei servizi - Tuttoggi.info

A Narni il nuovo biodigestore per il trattamento dei rifiuti non sarà realizzato.

Il Comune di Narni – il Consiglio Comunale aveva già espresso la sua contrarietà ponendo vincoli urbanistici – ha bloccato l’iniziativa: negativo, infatti, l’esito della Conferenza dei servizi in Regione, che avrebbe dovuto rilasciare l’autorizzazione integrata ambientale.

A giugno Comitato Ambiente Terni, “contrario alla realizzazione di una struttura destinata ad accogliere, ogni anno,130.000 tonnellate di rifiuti urbani”, aveva lanciato una petizione. “Da una valutazione dell’associazione ISDE – Associazione Medici per l’Ambiente – si evince che, per una serie di motivi descritti nella relazione inviata alla Regione Umbria, l’impianto proposto non risulta idoneo a gestire nella maniera ottimale i rifiuti urbani e i fanghi; provocherebbe, anzi, danni all’ambiente e alla salute della popolazione”, dichiarava il Comitato.

E lo stesso sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, aveva manifestato la sua contrarietà.