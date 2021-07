Narni, l'ex bocciodromo del Parco dei Pini avrà nuova vita - Tuttoggi

Venerdì 2 luglio ore 17:30 il taglio del nastro dei nuovi locali e la presentazione delle prime attività programmate da ARCI

Riapre con il look totalmente rifatto e tantissime novità il l’ex bocciodromo del Parco dei Pini. La presentazione dell’intervento strutturale messo in atto è fissata per venerdì 2 luglio quando la cittadinanza potrà scoprire il nuovo volto delle sale che saranno in grado di ospitare eventi, gruppi musicali, intrattenimento ma anche l’attività di base di tante associazioni del territorio.

Il programma

Il programma prevede per Venerdì 2 luglio ore 17:30 il taglio del nastro dei nuovi locali e la presentazione delle prime attività programmate da ARCI. Saranno presenti anche i membri della Giunta Comunale di Narni.

Arci Terni

Un intervento importante, quindi, quello messo in campo da ARCI Terni per uno dei luoghi di aggregazione chiave del territorio, che ritrova quindi nuova vita in nuovi spazi assolutamente da scoprire e riscoprire. Con un investimento economico considerevole si è dato slancio verso un futuro rinnovato per la socialità e la cultura.

Sala Peppino Impastato

All’interno del nuovo Centro di Narni Scalo, tutto ruota attorno alla Sala Peppino Impastato: una room polivalente che è stata rimessa a nuovo con tanto di impianto acustico ad hoc con insonorizzazione di qualità, luci e sistemi di amplificazione e comando a distanza per la gestione, che si presenta come una sede centrale per l’organizzazione di eventi musicali, presentazioni e dibattiti.

Associazioni narnesi

Accanto alla sala principale c’è un altro spazio importante che ospiterà anche altre associazioni narnesi che stanno facendo richiesta e si stanno avvicinando strada facendo al progetto sul territorio. Il tutto verrà svelato il giorno dell’inaugurazione.

Contest per il nome

L’unica cosa ancora da decidere rimane il nome, ma per scelta. Per stabilire come si chiamerà l’ex bocciodromo, ARCI ha rivolto la domanda agli associati e ai cittadini attraverso un contest che verrà lanciato proprio nei giorni successivi all’inaugurazione del 2 luglio.

Parco dei Pini

Per il momento ciò che è ’importante trasmettere alla collettività è la riapertura di uno spazio totalmente rinnovato e in grado di intrattenere e aumentare il valore sociale del Parco dei Pini di Narni Scalo.

Narni ha un nuovo auditorium e un luogo aperto e inclusivo per tutta la popolazione.