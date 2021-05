Narni, intercettato 36enne di Roma con 1 kg di hashish - Tuttoggi

Ieri pomeriggio, i Carabinieri di Narni Scalo hanno arrestato un 36enne romano pluripregiudicato in possesso di 1 kg di hashish e 6,3 kg di resina

Sorprendente scoperta, ieri pomeriggio, per una pattuglia dei Carabinieri di Narni Scalo. Nel corso di un ordinario servizio atto al controllo della circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno fermato, lungo la strada di Montoro, frazione del Comune di Narni, un 36enne romano pluripregiudicato in possesso di 1 kg di hashish e 6,3 kg di resina di hashish nascosti all’interno di uno zaino, che aveva riposto sotto i sedili posteriori dell’auto su cui viaggiava.

Arresto

Alla richiesta degli agenti sulle ragioni circa la sua presenza in quel territorio l’uomo non riusciva a dare una motivazione valida, e si mostrava particolarmente nervoso. Così, sottoposto a perquisizione il mezzo, è stato rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, che, insieme all’autovettura, è stata immediatamente posta a sequestro. Il 36enne, invece è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Sabbione in attesa del rito direttissimo, su disposizione del magistrato di turno, Raffaele Pesiri.