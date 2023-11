Narni, il 3 dicembre la presentazione del progetto “L’Arte di Narni Solidale” al Digipass - Tuttoggi.info

Il progetto, promosso dall'assessore alle Politiche sociali Silvia Tiberti, in collaborazione con Archeoares, è stato realizzato dal laboratorio ConCreta.

Verrà presentato il 3 dicembre alle 15,30, al Digipass di Narni, in occasione della Giornata dei Diritti delle Persone con Disabilità, il progetto “L’Arte di Narni Solidale”.

Il progetto, promosso dall’assessore alle Politiche sociali Silvia Tiberti, in collaborazione con Archeoares, è stato realizzato dal laboratorio ConCreta.

L’”Arte di Narni Solidale”, nello specifico, promuove i prodotti di artigianato sociale, in particolare souvenir della città realizzati dagli artigiani e dagli artisti di ConCreta. I prodotti saranno a disposizione dei turisti e di tutti coloro che vorranno acquistarli. Le creazioni artistiche, inoltre, saranno esposte nei luoghi più rappresentativi della città, come il museo, il teatro Manini e l’istituto Beata Lucia. “Il concetto di fondo – spiega l’assessore Tiberti – è basato sulla consapevolezza che ogni persona, disabile o meno, può avere un ruolo attivo nel mondo, arricchendolo a modo proprio secondo le personali inclinazioni. Si tratta di riconoscerne la stessa libertà e gli stessi diritti di tutti gli altri, e di creare un’occasione di incontro, crescita, maturazione, a contatto con la realtà circostante”.

“Promuovendo in modo attivo e solidale l’inclusione sociale e lavorativa, le persone con disabilità avranno l’opportunità di crearsi una vita autonoma e indipendente”.

ConCreta

ConCreta è un laboratorio-atelier, nato dall’esperienza di alcuni ospiti dei centri riabilitativi dell’Asl Umbria2, in particolare il Cirp di Porchiano e il Faro di Narni, che hanno avvertito l’esigenza di costituirsi in associazione non come utenti di strutture ma come produttori e artigiani che, grazie alle competenze acquisite e alla straordinaria sensibilità, cercano di dare una risposta imprenditoriale alle richieste lavorative.

”Persone non più pazienti: prendersi cura dei diritti, oltre le cure da prestare”

Alla presentazione parteciperà anche Andrea Tonucci, vicepresidente della FishUmbria che parlerà di ”Persone non più pazienti: prendersi cura dei diritti, oltre le cure da prestare”. Verrà inoltre raccontata l’esperienza del laboratorio di alta formazione in orafo 2.0 di Pierpaolo Montori; infine la tavola rotonda organizzata dall’associazione Afd.