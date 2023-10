Narni, fondi Pnrr per la riqualificazione dei centri civici di Nera Montoro, Montoro, Itieli e Vigne  - Tuttoggi.info

"Nei mesi scorsi è stata effettuata un’attenta analisi delle strutture che hanno un bisogno urgente di interventi edilizi e impiantistici".

Un intervento da 500mila euro è stato avviato dal Comune di Narni nei centri civici frazionali di Nera Montoro, Montoro, Itieli e Vigne.

Le risorse provengono dal Pnrr. I lavori interesseranno la riqualificazione edilizia, energetica, e la messa in sicurezza sismica di fabbricati di proprietà del Comune di Narni, affidati in gestione a diverse tipologie di associazioni che operano nel settore dell’aggregazione e del ritrovo.

“Riserviamo grande attenzione all’associazionismo“

“Riserviamo grande attenzione all’associazionismo e a un nuovo ruolo che intendiamo condividere con i centri civici per la loro riqualificazione, non solo per l’aspetto utilitario, ma soprattutto per i valori socio-culturali che esprimono”, dichiara il vicesindaco di Narni.

“Nei mesi precedenti è stata effettuata un’attenta analisi delle strutture che hanno un bisogno urgente di interventi edilizi e impiantistici, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti gestori. L’attenzione si è concentrata su quelle realtà le cui attuali condizioni ne compromettono il corretto e completo utilizzo”.