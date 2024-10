Narni, dolore per la morte di Sascha Manuel Proietti - Tuttoggi.info

Grande dolore a Narni per la morte di Sascha Manuel Proietti, avvenuta questa mattina. Direttore dell’azienda pubblica di servizi alla persona “Santa Lucia”, non aveva ancora compiuto 46 anni. In tanti in queste ore stanno esprimendo parole di cordoglio e di vicinanza ai familiari, a partire dal sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli, che ha affidato il suo ricordo ai social network.

“Un’altra notizia – ha scritto il primo cittadino – che lascia senza parole. Qualche giorno fa ero passato a trovarti, ti ho visto fiaccato dalla malattia e nonostante ciò con il tuo solito entusiasmo abbiamo parlato tanto e di tutto. Avevamo ancora tanti progetti e tante cose da fare per la nostra comunità. Mi dispiace da morire. Ci mancherai Sascha”.

“L’ASP Beata Lucia di Narni – si legge in una nota dell’ente – piange la prematura morte del suo Direttore Sascha Manuel Proietti. Il suo amore e impegno per il nostro istituto rimarrà indelebile e sarà d’esempio per andare avanti nei tanti progetti e iniziative che stavamo realizzando e pensando insieme a lui. Unendoci al dolore dei tuoi familiari, dei tuoi amici e conoscenti ti promettiamo, caro Sascha, che faremo di tutto affinché il tuo entusiasmo e il tuo voler e saper fare riverberi a lungo. Così a lungo da divenire patrimonio di tutta la nostra comunità. Ciao Direttore, Ciao Sascha”. Visto il grave lutto che ha colpito l’Ente, le attività dell’ufficio amministrativo saranno sospese fino al 13 ottobre, per riprendere lunedì 14.

Anche la comunità politica del Movimento 5 Stelle – ed in particolare i gruppi territoriali di Narni e Terni – si stringe nel cordoglio attorno alla famiglia di Sascha Manuel Proietti. “Sascha – ricordano i pentastellati – è stato uno dei protagonisti delle politiche sociali del nostro comprensorio, una persona di grandissimo livello che ha saputo costruire progetti straordinari, dimostrando una rara capacità di unire e fare rete con le migliori energie del territorio. La sua perdita lascia un grande vuoto in chi ha avuto l’onore ed il grande piacere di conoscerlo e lavorare con lui“.

A ricordare il giovane scomparso prematuramente è pure il Comitato regionale arbitri dell’Umbria: “Il CRA Umbria piange la scomparsa dell’associato Sascha Manuel Proietti di Aia Terni che ci ha lasciati prematuramente lottando contro la malattia. Gli associati umbri non ti dimenticheranno mai”.

(articolo in aggiornamento)