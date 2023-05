Narni, deejay si ritrovano per ricordare Tony Mc Kenzie a 10 anni dalla morte - Tuttoggi.info

Una cena in ricordo del dj Tony Mc Kenzie: "Lui voleva solo allegria intorno a sé".

Un gruppo di disc-jockey si è dato appuntamento in una taverna della Corsa all’Anello di Narni in ricordo del dj Tony Mc Kenzie, scomparso 10 anni fa.

I dj hanno ricordato racconti del grande Mc Kenzie. Molti di questi aneddoti riguardavano le scorribande insieme a Tony a Rimini e a Riccione negli anni Novanta, in occasione del “Sib”, il festival dedicato ai locali da ballo, che richiamava nella città romagnola migliaia di visitatori. “Tony mi è venuto in sogno alcune notti fa”, ha raccontato Cristiano Badinelli, in arte dj Bad. “Sono andato a trovarlo al cimitero: non nascondo che davanti alla sua tomba mi sono commosso, ma mi sono subito ripreso perché lui voleva solo allegria intorno a sé”. Alla cena hanno partecipato Albertino Di Giulio, Luca Zappelli, Alfredo Trastulli, Mauro Pacelli, Cristopher Pero, Marco Vanni, Fabrizio Forti, Andrea Collemaggio, Paolo Casali, Cristiano Badinelli, Luca Montagnoli, Wilson, Riccardo Paperini e Domenico Rossi.

L’idea di rivedersi a ridosso del decennale della scomparsa di Tony Mc Kenzie era venuta ai dj ternani già da qualche mese. Tony se ne è andato il 3 aprile di dieci anni fa, ma nel cuore dei suoi colleghi la sua presenza è rimasta viva. Siccome egli amava tantissimo le riunioni conviviali, i dj ternani hanno pensato che non potesse esistere modo migliore per ricordare il loro caro “Maestro”.