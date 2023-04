Narni, dal 2 maggio verifiche sul ponte stradale della Sr 204 Ortana - Tuttoggi.info

Sull’Ortana, intanto, la Provincia ha emanato un’ordinanza per l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo che sarà attivo, per tutte le 24 ore dal 2 al 5 maggio e dall’8 all’11, nel tratto che va dal Km 40+050 al Km 40+280.

Iniziati i lavori di riqualificazione ad Attigliano

Come da programma sono iniziati ieri, lunedì 17 aprile, i lavori di riqualificazione stradale nel centro abitato di Attigliano. La Provincia ha dato il via al rifacimento della pavimentazione stradale su alcuni tratti delle Sp 31 e 33. Con fondi di bilancio l’Amministrazione ha finanziato interventi su oltre 500 metri, consistenti in fresatura dell’attuale piano viabile e realizzazione di un nuovo tappeto, così da aumentare i livelli di sicurezza per chi viaggia, anche in considerazione dell’area residenziale servita dalle strade.