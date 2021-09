Narni, da oggi uno Sportello Digitale al servizio dei cittadini - Tuttoggi

Il Comune di Narni dispone, dal 24 settembre 2021, di uno Sportello Digitale per i servizi tributari, per quelli cimiteriali e per la refezione scolastica.

A Narni entrerà in funzione da oggi il nuovo Sportello Digitale. In questo modo le pratiche potranno essere svolte in Comune senza entrare nell’edificio.

Appuntamento per Sportello Digitale tramite totem o da casa

Per utilizzare lo Sportello Digitale è necessario prenotare un appuntamento tramite il totem, nello sportello comunale di Via della Libertà 80 (tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00, compresi il sabato e la domenica). Da casa, invece, si può fissare un appuntamento utilizzando pc, cellulare o tablet (attraverso il link https://refrontend.comune.narni.tr.it/web/).

Dai servizi tributari alla refezione scolastica, ma l’elenco si amplierà

All’interno dello Sportello è possibile dialogare in telepresenza con un operatore comunale, il quale, attraverso un monitor, prenderà in carico la pratica e gestirà ogni richiesta. Per il momento nel Comune di Narni sono attivi: i servizi tributari, cimiteriali e la refezione scolastica. Nel corso dell’anno, tuttavia, l’elenco si amplierà al fine di consentire la massima facilitazione di gestione delle pratiche quotidiane.

“Lo Sportello Digitale – spiega l’amministrazione comunale – è sinonimo di modalità innovativa”. Permette di accedere, infatti, ai principali servizi comunali, e avere informazioni utili in telepresenza.