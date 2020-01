Narni, borse di studio per studenti meno abbienti - Tuttoggi

Borse di studio per sostenere il percorso scolastico di chi è meno abbiente. E’ quanto mette a disposizione il Comune di Narni con fondi del ministero dell’istruzione, università e ricerca che riserva specifiche risorse a studenti e studentesse di famiglie con reddito Isee fino a 10mila e 632 euro. Per accedere al beneficio deve essere presentata domanda al Comune di Narni su apposito modello disponibile alle segreterie degli istituti secondari di secondo grado oppure all’ufficio scolastico del Comune in Piazza dei Priori. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 25 febbraio. Il modello di domanda e tutte le info sono disponibili a https://bit.ly/2NZEafJ.

Le borse di studio del Miur si uniscono alle altre messe a disposizione sempre dal Comune che insieme all’Alcantara, ne ha previste 15 per studenti e studentesse meritevoli appartenenti anche in questo caso a famiglie a basso reddito e residenti a Narni. Le borse sono 4 del valore di 100 euro ciascuno per la scuola primaria, 5 del valore unitario di 250 euro invece per la scuola secondaria di primo grado e 6 del valore unitario di 400euro per la scuola secondaria di secondo grado o gli istituti professionali di stato. La loro assegnazione è prevista per febbraio.