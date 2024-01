Muzzi (Scegliamo Nocera): "Eolico nel prossimo consiglio comunale"

Parlare di eolico al prossimo consiglio comunale. A chiederlo a Nocera Umbra è la consigliera comunale Monica Muzzi, di Scegliamo Nocera, in un momento in cui la città si interroga sull’utilità o meno degli impianti.

“In merito alla questione del progetto per la realizzazione di un impianto eolico che interessa i siti di Monte Busseto, Monte Faeto-Merlana e altri progetti ipotizzati in via di evoluzione, come gruppo consiliare Scegliamo Nocera abbiamo chiesto all’Amministrazione di affrontare l’argomento nel prossimo Consiglio Comunale inserendo questo punto all’ordine del giorno e discuterne nel merito – spiega Muzzi –Data l’importanza e il rilevante impatto che tale opera avrebbe sul nostro territorio, riteniamo significativo chiarire alcuni punti fermi”.

“Difesa ambientale e soprattutto economica del territorio”

“Le energie rinnovabili, pulite ed inesauribili sono il futuro del nostro pianeta, l’investimento per l’installazione di un impianto eolico può rappresentare una grande opportunità per la comunità, ma ogni opportunità deve trovare sintonia con il territorio e per essere tale deve rispettare alcune condizioni. Ricadute sul territorio: è proprio questo l’aspetto che ci interessa maggiormente. L’amministrazione deve garantirsi il ruolo di difesa del proprio territorio sia ambientale, ma anche soprattutto economico. Il nostro interesse è quello di fare chiarezza pubblicamente nella sede più idonea su ciò che il discorso eolico significa e rappresenta per la comunità di Nocera Umbra. Un impianto eolico può rappresentare un volano di sviluppo a patto che tale investimento possa effettivamente avere dei benefici che ricadono sulla popolazione, sia in termini ambientali sia in termini economici, inteso come risparmi in bolletta o aumento dell’occupazione derivanti dalle attività connesse all’installazione”.

“Chiediamo alla maggioranza di esprimersi”

“Ogni processo che riguarda questo argomento deve avvenire nella massima chiarezza, trasparenza e tutelando gli interessi dei cittadini, è per questo che auspichiamo un sano comportamento di tutti coloro che si occupano della cosa pubblica di fronte alle stimolazioni di imprenditori che intendono investire nel settore. Riteniamo quindi necessario portare all’attenzione della comunità il tema dell’eolico, per garantire una valutazione ampia e condivisa, e dato il discorso importante che sottintende grandi investimenti chiediamo alla maggioranza di esprimersi“.