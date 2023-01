Muzi Betti, presentato nuovo Cda | Annalisa Lelli presidente "Ci attendono sfide importanti" - Tuttoggi

“Abbiamo già in mente priorità, sfide e obiettivi da affrontare nel corso del mandato – ha annunciato la neo presidente Lelli – La situazione non si presenta semplice considerato lo scenario economico e sociale in cui siamo chiamati ad operare, aggravato da un invecchiamento della popolazione che sta aumentando richieste e domande di assistenza e salute. Va comunque ricordato che ereditiamo un bilancio in passivo con cifre importanti e contenziosi che potrebbero economicamente pesare in futuro, le cui cifre precise verranno rese note al momento dell’approvazione definitiva del consuntivo”.

La presidente ha voluto inoltre precisare che, rispetto alle dichiarazioni di fine 2022 sulla presenza di posti disponibili all’interno della struttura con lunghe liste di attesa, dal momento del perfezionamento della nomina del nuovo CdA, avvenuta lo scorso 5 gennaio, “tutti i posti sono stati progressivamente assegnati e che ad oggi la struttura opera in regime di piena occupazione“.

Il nuovo CdA intende dunque affrontare con la massima determinazione le sfide di servizi adeguati, in compatibilità con un bilancio sano e mantenere un costante canale aperto di comunicazione con i cittadini aprendosi a consigli, supporti e contributi di tutti coloro che intendano mettersi a disposizione. “Ringrazia fin da adesso – ha concluso Lelli – il personale e gli operatori per la dedizione e lo spirito di missione cui deve tendere il loro, il nostro lavoro quotidiano”.