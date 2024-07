Musica per i borghi, al via con “Rino Gaetano”, pizziche, tarantelle e street music - Tuttoggi.info

Ad aprire questa 22esima edizione del festival Musica per i borghi, venerdì 19 luglio nella frazione marscianese di San Valentino della Collina, saranno i Rino Minati, tribute band di Rino Gaetano con la partecipazione speciale di Marco Morandi. Si prosegue nel paese di Papiano, sabato 20 luglio, con le sonorità meridionali del quartetto Musica a Sud che proporrà al pubblico irresistibili pizziche, tarantelle e tammurriate, alternate a canti d’amore, di libertà e protesta, canti in lingue antiche e canzoni d’autore con nuovi arrangiamenti che fondono tradizione e modernità. Sarà invece il borgo di Compignano, domenica 21 luglio, a ospitare poi la serata di street music con artisti umbri, che proporrà duetti diffusi in vari angoli e scorci del paese.

Ci si sposta quindi nel vicino comune di Deruta per un evento nell’evento. Sempre nell’ambito di Musica per i borghi, la città della ceramica sarà infatti il palcoscenico di due serate di grande musica soul, martedì 23 e mercoledì 24 luglio. La nuova edizione del Deruta soul festival proporrà, nella prima serata, il concerto Candlelight di Aurora and Friends: Aurora Scorteccia, leader del Joyfull singing choir, nella terrazza del Museo regionale della ceramica, si esibirà in trio durante un evento in cui le candele creano un’atmosfera intima e romantica per accogliere la musica proposta. Per la seconda serata, mercoledì 24, è previsto il concerto di Karima in piazza dei Consoli. Grande interprete e voce tra le più interessanti del panorama musicale italiano, Karima e la sua band proporranno arrangiamenti di brani di alcuni dei più grandi artisti della scena internazionale come Queen, Police, Aretha Franklin e Michael Jackson.

“Visto il successo riscontrato nelle precedenti edizioni – ha ricordato il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini – riproponiamo il Deruta soul festival, un altro evento importante che animerà il borgo. Serate all’insegna della grande musica e del grande divertimento, in un contesto importante come il nostro centro storico. Il soul è un genere musicale molto apprezzato e conosciuto, che ci consente di proiettare Musica per i borghi e Deruta alla ribalta regionale”.

Una collaborazione più che fruttuosa, quindi, quella avviata pochi anni fa dallo storico festival marscianese con il Comune di Deruta. “Creare sinergie anche in ambito culturale – ha commentato a proposito Toniaccini – è strategico per dar vita a eventi di alto livello come quelli che si stanno organizzando a Deruta. È importante per i nostri cittadini ma anche per attrarre turisti che, come abbiamo visto negli anni passati, sono giunti a Deruta proprio per assistere ai concerti di Musica per i borghi”.