Museo archeologico, sabato visite guidate per bambini - Tuttoggi

Appuntamento da non perdere per i più piccoli per visitare il museo archeologico di Spoleto. In occasione della giornata delle Famiglie al museo, infatti, sabato 9 ottobre 2021, alle ore 21, è prevista un’iniziativa speciale. Si tratta di una mattinata tra le vetrine del Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto insieme ad un archeologo.

L’attività è gratuita e rivolta ai bambini da 6 anni in su, per il resto è prevista la bigliettazione ordinaria.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’indirizzo e-mail: drm-umb.muspoleto@beniculturali.it ed il numero telefonico 0743.223277.