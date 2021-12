"Musei in rete per il Territorio", eventi fino al 9 gennaio - Tuttoggi

"Musei in rete per il Territorio": un'iniziativa finalizzata a rendere note la cultura, la storia, le tradizioni dell'orvietano.

Al via il progetto “Musei in rete per il Territorio”, che unisce 8 strutture museali di Orvieto, in collaborazione con l’Ecomuseo del Paesaggio Orvietano.

Un programma ricco di eventi per il periodo natalizio; “Musei in rete per il Territorio” è stato già avviato il 5 dicembre scorso, a San Venanzo, nella cornice di Natale Vulcanico.

L’11 dicembre un’escursione lungo l’Anello della Rupe di Orvieto

L’11 dicembre, quindi, il prossimo appuntamento a Orvieto. Qui è prevista un’escursione lungo l’Anello della Rupe, partendo dal Pozzo della Cava fino all’Orvieto Underground. Seguiranno, poi, altri momenti per vivere la cultura, la storia, le tradizioni e il territorio.

Dal 1 dicembre al 9 gennaio aperti tutti i musei della rete

Dal 1 dicembre al 9 gennaio, nello specifico, aperture e attività varie in tutti i musei della rete (Museo dei Cicli Geologici e Museo dei Pugnaloni di Allerona, MUSEC di Castel Viscardo, Museo Vulcanologico di San Venanzo, il Centro Documentazione territoriale di Parrano, il Centro di Documentazione Parelli di Monteleone d’Orvieto, il Pozzo della Cava e Orvieto Underground)

Ad Allerona incontri con i costruttori dei Pugnaloni, e non solo

Fino al 15 dicembre, invece, ad Allerona, presso il Museo dei Pugnaloni, “Incubatori di saperi: Laboratorio di tessitura al Telaio”. Fino al 31 dicembre, sempre ad Allerona, una serie di incontri con i costruttori dei celebri Pugnaloni.

Presepe sotterraneo al Pozzo della Cava

Dal 23 dicembre al 9 gennaio, ancora, un presepe sotterraneo, al Pozzo della Cava di Orvieto, con personaggi animati a grandezza naturale; il 30 dicembre un meeting, a cura di Orvieto Underground, per illustrare i beni culturali del territorio.

A Monteleone d’Orvieto una giornata per i più piccoli

Il 26 dicembre, infine, a Castel Viscardo è in programma l’apertura straordinaria del Musec, con ristoro e visita gratuita, e il 30 dicembre, a Monteleone d’Orvieto, nel Centro Documentazione Parelli, una giornata per i più piccoli.