“Musei in Rete per il Territorio”, eventi e iniziative per il periodo natalizio

"Musei in Rete per il Territorio": eventi e iniziative in programma per le festività natalizie.

Il progetto “Musei in Rete per il Territorio” prosegue il suo percorso attraverso nuovi eventi, iniziative e attività per il periodo natalizio che coinvolgono vari comuni dell’Orvietano.

In programma, quest’anno, un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla conoscenza del territorio orvietano, visite tematiche, curiosità e aperture straordinarie.