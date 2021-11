Muore tifoso del Perugia, dolore e incredulità

Il decesso nella zona di Castel del Piano

Dolore e incredulità tra i supporters del Grifo per la morte di un tifoso di 44 anni. L’uomo (di cui non indichiamo le iniziali in attesa delle comunicazioni ufficiali) lavorava per un’azienda del comprensorio del Trasimeno.

Il decesso è avvenuto nella zona di Castel del Piano, dove stava lavorando. Sulle cause sono in corso accertamenti.

Appresa la notizia, profondo è stato il dolore degli amici e in particolare di quanti condividevano con lui la passione per il Perugia.

(notizia in aggiornamento)