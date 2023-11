Muore nel tentativo di recuperare una molletta del bucato

Il fatale incidente a Ellera di Corciano, la vittima aveva 73 anni. E' deceduta in ospedale dopo il tentativo dei medici di rianimarla

E’ morta nel tentativo di recuperare una molletta per stendere il bucato la 73enne precipitata dal balcone a Ellera di Corciano. La donna è caduta mentre cercava di recuperare la molletta, finita sul balcone dei vicini, in una palazzina di via Gramsci.

La donna è arrivata in ospedale in condizioni disperate. I medici l’hanno operata, nel tentativo di limitare le conseguenze dei gravi traumi subiti, ma la donna non si è rianimata ed è deceduta.

Le indagini avrebbero appurato che la donna era salita sul cornicione per recuperare la molletta, caduta sul balcone dei vicini. E’ scivolata, precipitando nel vuoto.