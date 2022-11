Muore durante day hospital per una broncoscopia, disposta l’autopsia

Dopo la denuncia dei familiari del 73enne i sanitari iscritti nel registro degli indagati, anche per partecipare agli esami irripetibili

Muore durante il ricovero in day hospital al Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove avrebbe dovuto eseguire una broncoscopia. I familiari del 73enne hanno presentato denuncia: vogliono capire come è morto il loro caro.

A seguito della denuncia, la Procura ha avviato un’indagine per capire le cause del decesso e l’eventuale correlazione con l’esame per il quale era stato ricoverato.