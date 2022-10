Multa per due donne che si rifiutano di indossare mascherine in ospedale - Tuttoggi

Ospedale di Perugia, due donne si rifiutano di indossare la mascherina per ritirare referti medici: arriva la Polizia e le multa

Due donne si sono recate all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per ritirare alcuni referti medici quando, una volta fatto accesso alla struttura, erano state invitate dal personale addetto alla portineria ad indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, così come previsto dalla normativa anti Covid-19 tutt’ora vigente. Le due donne, però, si sono categoricamente rifiutate di assecondare le richieste dei dipendenti che avevano offerto loro delle mascherine per poter accedere alla struttura. A quel punto, il personale addetto alla portineria ha richiesto aiuto agli operatori del Posto di Polizia presso l’Ospedale, prontamente intervenuto sul posto.

Rifiuto di indossare mascherine, multate

Dopo aver riportato la calma, gli agenti hanno identificato le due donne – rispettivamente classe 1962 e 1955 – che, nonostante gli inviti ad attenersi alle normative riguardanti l’utilizzo dei suddetti dispositivi di protezione individuale all’interno di nosocomi, hanno proseguito con la loro condotta oppositiva. Per questo motivo, gli operatori, al termine degli accertamenti di rito, hanno sanzionato le due donne per la violazione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione così come previsto dal D.L. del 24 marzo 2022 n° 24 convertito dalla Legge 19 maggio 2022 n° 52 con nota della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del settembre 2022, recante l’obbligo per gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie nazionali di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree del tipo “FFP2”.