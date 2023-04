Mulattieri risponde a Casasola, Perugia – Frosinone 1-1 | Pagelle

30′ pt Di Carmine ci prova di testa, ma Turati blocca.

36′ pt OCCASIONE PERUGIA Lisi calcia dal cuore dell’area, ma la palla termina fuori.

44′ pt OCCASIONE FROSINONE Sulla punizione di Rodhen Gori riesce a respingere, il pallone arriva a Bidaoui sul quale si immola Rosi con il corpo.

45′ pt IL PRIMO TEMPO FINISCE 0-0 Partita molto equilibrata. Il Perugia prova a fare la partita, ma teme la qualità degli avversari, che nel finale sfiorano il vantaggio.

16′ st GOL PERUGIA, CASASOLA Sugli sviluppi di una punizione calciata in area da Lisi, Di Carmine centra la traversa, poi sulle respinte dei difensori del Frosinone ci prova du volte Casasola, che al secondo tentativo di testa batte Turati. L’arbitro Feliciani fischia un tocco con la mano di Rosi che salta su Rodhien, ma Maggioni al Var lo richiama. L’arbitro rivede l’azione dopo un lungo stop e concede il gol.

32′ st GOL FROSINONE, MULATTIERI Insigne lancia Caso, che stoppa il pallone e serve per Mulattieri, che in una sorta di rigore in movimento, sulla destra, batte Gori di piatto. Il Perugia si è fatto sorprendere dal lancio dalla metà campo di Insigne, pur con la difesa schierata.

45′ st Saranno 6 i minuti di recupero.

51′ st Sul cross di Iannoni Mazzitelli anticipa gli avversari

51′ st FINISCE 1-1

Tabellino e pagelle

Perugia – Frosinone 1-1

16′ st Casasola (P), 32′ st Mulattieri (F)

Perugia: Gori 6, Rosi 6.5 (34′ st Sgarbi 6), Angella 5.5, Struna 6, Casasola 6.5, Santoro 6, Capezzi 6 (31′ st Iannoni 6.5), Lisi 6.5 (25′ st Paz 6), Luperini 6, Di Carmine 6 (31′ st Ekong sv), Matos 5 (27′ st Di Serio 6). All. Castori 6.

Frosinone: Turati 6, Sampirisi 6.5, Lucioni 6, Kalaj 6, Cotali 6.5, Gelli 6 (43′ st Garritano sv), Rodhen 6 (33′ st Mazzitelli 6), Boloca 6, Insigne 6.5 (33′ st Baez 6), Moro 5.5 (10′ st Mulattieri 7), Bidaoui 5 (10′ st Caso 7). All. Grosso 6.

La partita dei Grifoni

Gori 6: goffo quando si scontra con Angella, consentendo a Moro di calciare in rete un pallone che, per fortuna del Perugia, era già uscito. Si riscatta alla fine del primo tempo sulla punizione di Rodhen. Poi non viene quasi mai chiamato in causa e non può nulla sul gol del pareggio.

Rosi 6.5: salva di Bidoui, poi è protagonista, con esperienza, nell’azione confusa che porta al vantaggio del Perugia. Anche lui si fa sorprendere nell’azione che porta al pareggio (34′ st Sgarbi 6: entra e tiene a bada i pericolosi attaccanti avversari).

Angella 5.5: si scontra con Gori nel primo tempo, poi anche lui è sorpreso dal lancio di Insigne e dal movimento di Mulattieri. Peccato, perché in mezzo a questi due episodi c’erano state tante buone giocate.

Struna 6: roccioso e concreto, fa buona guardia fino alla rete del Frosinone.

Casasola 6.5: segna ancora, al secondo tentativo nel flipper all’interno dell’area del Frosinone. Poi, però, si fa trovare fuori posizione sul lancio di Insigne per Caso.

Santoro 6: meno bene rispetto alle prestazioni a cui ci ha abituato da alcune settimane, ma comunque non affonda.

Capezzi 6: dalla sua qualità ci si aspetta qualcosa di più (31′ st Iannoni 6.5: venti minuti in cui conferma, a tratti, le sue qualità).

Lisi 6.5: nel primo tempo cerca la porta avversaria e i compagni, con tanta foga e poca precisione, anche se è sua la palla-gol più nitida per i biancorossi. Poi cala alla distanza (25′ st Paz 6: muscoli e corsa al servizio della causa biancorossa).

Luperini 6: poco concreto, stavolta il guizzo non arriva.

Di Carmine 6: lotta con generosità, come al solito. Sull’azione del gol, centra con foga la traversa (31′ st Ekong sv: Castori prova anche la sua energia, ma non riesce a incidere).

Matos 5: passo indietro rispetto all’ultima prestazione, anche sul piano fisico (27′ st Di Serio 6: fisicamente dimostra di aver recuperato).

All. Castori 6; sfiora il colpaccio, contro una squadra oggettivamente superiore per qualità. Il Perugia contro i primi della classe non rinuncia a costruire gioco, anche se passa in un’azione di tigna, alla Castori.