Mozione del Pd- Foligno per realizzare una “work-out eco area”al parco ‘A. Fugazza’ di via Siena

Realizzare una “work-out eco area”, una vera e propria ‘palestra a cielo aperto’ nel parco Alessandro Fugazza di via Siena: lo propone, attraverso una mozione, Claudia Minelli, consigliere del Partito Democratico.

“L’area offrirà sbarre per trazioni ed esercizi calistenici per gli addominali ed una panca piana con pesi semimobili, in modo da garantire un percorso completo per tutti il corpo”, è detto nella mozione in cui si chiede “di installare, tenendo conto dell’aspetto ecosostenibile, delle cyclette a bobina elettrica, collegate ad un generatore in grado di accumulare corrente elettrica da impiegare per l’illuminazione e l’eventuale installazione di videocamere per incrementare la sicurezza nel parco”.

Nel documento si ricorda, tra l’altro, che il Comune di Foligno, oltre al Parco dei Canapè, ha molte aree verdi attrezzate e che “il Comune di Foligno ha realizzato nel 2017, lungo la pista ciclo-pedonale denominata ‘La Tronca’, una piccola area dedicata all’attività fisica. Lo scorso 7 giugno – sottolinea Minelli – il Comune di Foligno ha intitolato il parco di via Siena ad Alessandro Fugazza, tamburino del rione Contrastanga, ragazzo straordinario, impegnato nel sociale”. Nella mozione l’esponente del Pd fa presente che il parco di via Siena “è molto grande e può essere valorizzato attraverso progettualità innovative che prevedano la promozione dell’attività fisica all’aperto”.

